Белоусов назвал радикальные группы Афганистана основной угрозой в Центральной Азии

БИШКЕК, 28 мая. /ТАСС/. Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральноазиатском регионе, негативно сказывается на обстановке здесь и нестабильность на Ближнем Востоке, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ.