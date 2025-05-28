Белоусов назвал радикальные группы Афганистана основной угрозой в Центральной Азии

БИШКЕК, 28 мая. /ТАСС/. Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральноазиатском регионе, негативно сказывается на обстановке здесь и нестабильность на Ближнем Востоке, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ.
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