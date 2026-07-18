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Позитив для оптимистов

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Освободим Львов, и что дальше? Россия попала в стратегическую ловушку

Освободим Львов, и что дальше? Россия попала в стратегическую ловушку

  Даже если наши войска освободят всю Украину, она сохранит формальный плацдарм и продолжит бить с территории НАТО.

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Комментарии
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S
SkaZoCHniK
Какие глупые комментарии. Вы хоть сами понимаете что говорите?
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1 м.
Serg
Зачем нужен Львов, чтобы выйти на границу НАТО!? Куда важнее, взять Одессу и выйти к Приднестровью!
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1 м.
Майя Majesty
Может кто-то без амбиций и словестных плевательств объяснит стратегию РФ? У граждан РФ давно возникает вопрос: мы освобождаем исконные российские территории или освобождая захватываем &quot;по ходу движения&quot; и хаотично???!!!!
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4 н.