В учебном центре ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае, свыше 2,5 тысяч военнослужащих завершили полугодовой курс обучения

В этом выпуске в учебном центре подготовлено более 2,5 тысяч младших специалистов, прошедших обучение по 9 военно-учетным специальностям, в том числе механик-водитель и наводчик оператор боевой машины пехоты и танка, специалист войск связи, артиллерии и противовоздушной обороны .