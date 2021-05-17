В учебном центре ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае, свыше 2,5 тысяч военнослужащих завершили полугодовой курс обучения

В этом выпуске в учебном центре подготовлено более 2,5 тысяч младших специалистов, прошедших обучение по 9 военно-учетным специальностям, в том числе механик-водитель и наводчик оператор боевой машины пехоты и танка, специалист войск связи, артиллерии и противовоздушной обороны .
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