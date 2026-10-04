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Аргументы и Факты

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В США отреагировали на предсказание Путина на «Валдае»

В США отреагировали на предсказание Путина на «Валдае»

Американский журналист Джексон Хинкл согласился с оценкой президента России Владимира Путина относительно ситуации в Европе, которую российский лидер высказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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