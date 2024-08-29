Рабочая группа при правительстве одобрила индикаторы "умных" проверок бизнеса

Рабочая группа в сфере трудовых отношений и охраны труда при подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы одобрила созданные Минтрудом индикаторы риска, сообщили в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
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