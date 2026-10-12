Turang, Lara, Brewers' bullpen beat Dodgers in NLCS opener

Brice Turang hit a game-tying homer before Luis Lara plated what proved to be the winning run as the Milwaukee Brewers took Game 1 of the NLCS.
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