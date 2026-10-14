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Луис Суарес стал лучшим бомбардиром «Спортинга» в Лиге чемпионов с семью голами

Колумбийский нападающий лиссабонского «Спортинга» Луис Суарес вышел на первое место в истории клуба по количеству голов в Лиге чемпионов в современном формате турнира.

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