Луис Суарес стал лучшим бомбардиром «Спортинга» в Лиге чемпионов с семью голами

Колумбийский нападающий лиссабонского «Спортинга» Луис Суарес вышел на первое место в истории клуба по количеству голов в Лиге чемпионов в современном формате турнира.
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