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Бесхозная недвижимость – бомба замедленного действия на Донбассе

Бесхозная недвижимость – бомба замедленного действия на Донбассе

Присоединение к нашей стране «новых» регионов, на территории которых фактически идет широкомасштабная война с признаками гражданской, породило очень много серьезнейших проблем, что впоследствии аукнутся, если их начать игнорировать.

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