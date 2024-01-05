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Участницы «Фабрики» назвали Василису Премудрую любимым образом русской культуры

Участницы «Фабрики» назвали Василису Премудрую любимым образом русской культуры

Солистки группы «Фабрики» в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко перечислили свои любимые женские образы в русской культуре, поставив на первое место героиню сказок Василису Премудрую.

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