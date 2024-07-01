Эволюция поведения покупателя в интернете: как сегодня заинтересовать клиента

Сегодня покупатели еще более избирательны и придирчивы, чем раньше. Если ваш сайт грузится дольше 3 секунд, если на ваших товарах не указана цена, если вы игнорируете отзывы, у нас плохая новость - вы теряете клиентов.
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