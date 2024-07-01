НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Прохоров
    некоторые предприятия РФ перешагнули планку в 50%. Чего???Мантуров назвал з...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот еще один из представителей мафиозного семейного клана по развалу России и уничтожению ее населения...Шувалова вновь на...
  • Eduard
    Такой бизнес европейских рабов!Домбровскис: новы...

Эволюция поведения покупателя в интернете: как сегодня заинтересовать клиента

Эволюция поведения покупателя в интернете: как сегодня заинтересовать клиента

Сегодня покупатели еще более избирательны и придирчивы, чем раньше. Если ваш сайт грузится дольше 3 секунд, если на ваших товарах не указана цена, если вы игнорируете отзывы, у нас плохая новость - вы теряете клиентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх