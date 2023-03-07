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Кормишин о Турции: «Люди там каждый вечер сидят в кафе, расслабляются, общаются. Там живут, у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный»

Форвард Владислав Кормишин рассказал о контрасте жизни в Турции и России. – Турецкий футбол в четвертом дивизионе – это вообще что? – Полный восторг! В Турции любят футбол, на матчи подобного уровня ходит по 5000 человек, иногда больше.

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