Кормишин о Турции: «Люди там каждый вечер сидят в кафе, расслабляются, общаются. Там живут, у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный»

Форвард Владислав Кормишин рассказал о контрасте жизни в Турции и России. – Турецкий футбол в четвертом дивизионе – это вообще что? – Полный восторг! В Турции любят футбол, на матчи подобного уровня ходит по 5000 человек, иногда больше.