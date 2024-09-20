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Frontiers: содержащиеся в мясе и молоке белки подавляют рост раковых опухолей

Frontiers: содержащиеся в мясе и молоке белки подавляют рост раковых опухолей

Ученые из Центра интегративных медицинских наук RIKEN (IMS) в Японии обнаружили, что определенные пищевые антигены, включая молочные и мясные белки, могут способствовать подавлению роста раковых опухолей в кишечнике.

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