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  • bngor68 Агеев
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Муж Любы никогда не приводил любовницу домой. Он знал - любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь

Муж Любы никогда не приводил любовницу домой. Он знал - любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь

Жена мужу: - Раньше ты был счастлив, если видел меня всего несколько минут в день! - И сейчас тоже! Мудрость - это когда задница успокоилась и уже ничего не ищет! Вовочка очень хотел конфету, но отдал её Маше, потому что Машу он хотелбольше.

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