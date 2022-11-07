Муж Любы никогда не приводил любовницу домой. Он знал - любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь

Жена мужу: - Раньше ты был счастлив, если видел меня всего несколько минут в день! - И сейчас тоже! Мудрость - это когда задница успокоилась и уже ничего не ищет! Вовочка очень хотел конфету, но отдал её Маше, потому что Машу он хотелбольше.
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