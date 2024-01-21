Шахматист Карякин заявил, что у него перестали болеть ребра после ДТП в зоне СВО

Российский шахматист Сергей Карякин в комментарии "Спорт-Экспрессу" рассказал о своем здоровье после дорожно-транспортного происшествия в зоне специальной военной операции, в котором он сломал несколько ребер.
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