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Джейми Реднапп: «Никому бы не дал больше денег, чем ван Дейку. «Ливерпуль» найдет другого Салаха, а другого ван Дейка не найти»

Джейми Реднапп считает Вирджила ван Дейка важнейшим игроком «Ливерпуля».  «Вирджил ван Дейк, на мой взгляд, самый важный игрок клуба.

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