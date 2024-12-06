Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области

Александр Хинштейн назначен врио губернатора Курской области. Трансляция появилась на сайте Кремля. По словам Владимира Путина, Курская область нуждается в кризисном управлении, поэтому важны опыт и хорошие наработки в исполнительных органах власти.
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