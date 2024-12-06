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Нижегородская правда

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Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области

Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области

Александр Хинштейн назначен врио губернатора Курской области. Трансляция появилась на сайте Кремля. По словам Владимира Путина, Курская область нуждается в кризисном управлении, поэтому важны опыт и хорошие наработки в исполнительных органах власти.

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