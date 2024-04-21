Ученые оценили опасность проседания грунта под городами Китая

Science: проседание грунта в городах Китая затронет до 128 миллионов жителей Проседание грунта в городах Китая угрожает сотням миллионов жителей и повышает риск затопления в прибрежных населенных пунктах.
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