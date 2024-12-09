СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом

Следственный комитет РФ разработал законопроект о признании цифровой валюты имуществом. В документе также указаны процедуры конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.
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