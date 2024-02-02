Квартиру родителей участницы конфликта с блогером Шарием попытались поджечь

В Ставропольской крае правонарушители предприняли попытку устроить поджёг, целью которого оказалась квартира семьи общественного деятеля Полины Реутовой, которая вступила в конфликт с киевским видеоблогером Анатолием Шарием.
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