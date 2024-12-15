Юрист Адамс: мошенники могут оформить микрокредит, имея только номер СНИЛС

Зная номер СНИЛС, взломать аккаунт на портале «Госуслуги» злоумышленникам значительно легче.Директор юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, что иногда мошенникам нужен только номер СНИЛС человека, чтобы получить доступ к личным данным и воспользоваться ими в целях личного обогащения.
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