Пять жилых домов капитально отремонтируют на севере Москвы

В Тимирязевском районе готовятся к масштабному обновлению жилого фонда: эксперты уже одобрили планы по капитальному ремонту пяти домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тимирязевский суд...
- Тимирязевский суд...
- S Собянин рассказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым