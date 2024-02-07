В Ульяновске полицейскими задержаны организаторы и активные участники экстремисткой организации

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области совместно с СУ СК России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии региона задержаны лидеры и активные участники экстремисткой организации, действовавшей на территории Засвияжского района города Ульяновска.
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