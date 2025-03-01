БлокнотРУ Дональд Трамп выгнал Зеленского из Белого дома после конфликта в присутствии журналистов.
Опущенный: Зеленский стал первым в мире президентом, которого выгнали из Белого Дома
Комментарии
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Yuriy Garutsa
Да он самозванец,а не президент.
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17 час.
АС
Александр Сысоев
Морально и имиджево убить Зеленского гораздо важнее, чем просто ликвидировать этого отморозка.
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14 час.
ИИ
Иван Иванов
Да все это договорняк,не посмеет шавка плюнуть в хозяйскую тарелку.Просто некоторые слишком громко, много обещали,а на деле результат нулевой, вот и нужно соскочить, не потеряв лица.У еврейской особи тоже не плохо,гавкнул на хозяина,сохранил редкоземы,кстати оружие так и будет идти на Украину,Трамп с этим поделать ничего не сможет,да и хочет ли,он умыл руки,война продолжится,деньги капают,а мы тут не причем.Англюкам и ЕС флаг в руки,пусть воюют,ослабленная Европа для рыжего Дони тоже хорошо,вот так.
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10 час.
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