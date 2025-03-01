Опущенный: Зеленский стал первым в мире президентом, которого выгнали из Белого Дома

ИИ

Иван Иванов

Да все это договорняк,не посмеет шавка плюнуть в хозяйскую тарелку.Просто некоторые слишком громко, много обещали,а на деле результат нулевой, вот и нужно соскочить, не потеряв лица.У еврейской особи тоже не плохо,гавкнул на хозяина,сохранил редкоземы,кстати оружие так и будет идти на Украину,Трамп с этим поделать ничего не сможет,да и хочет ли,он умыл руки,война продолжится,деньги капают,а мы тут не причем.Англюкам и ЕС флаг в руки,пусть воюют,ослабленная Европа для рыжего Дони тоже хорошо,вот так.