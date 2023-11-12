В США описали возможные последствия СВО для Украины

Россия в результате боевых действий может взять под контроль еще пять областей Украины. Такие возможные последствия специальной военной операции (СВО) описал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube.
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