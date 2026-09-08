Собянин: в ДНР и ЛНР восстановили более 130 км коммунальных сетей

Столичные коммунальщики в 2026 году отремонтировали и восстановили более 130 км сетей водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения в ДНР и ЛНР.
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