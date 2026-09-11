Как прошел паблик-ток «Семья под защитой» от Parents.ru

Василиса Володина, Светлана Зейналова, Иракли, Никита Тарасов и другие звездные родители собрались на Шестое мероприятие Клуба «Счастливые родители» 9 сентября в галерее современного искусства «Sistema Gallery», в самом центре Москвы, прошел коктейль Клуба «Счастливые родители».
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