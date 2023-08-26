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Лука Дончич исправил ошибку в слове «Словения» на одном из постеров ФИБА в Японии

Лука Дончич исправил ошибку в слове «Словения» на одном из постеров ФИБА в Японии

Звездный разыгрывающий «Далласа» и сборной Словении Лука Дончич исправил ошибку в названии страны на одном из постеров ФИБА в Японии.

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