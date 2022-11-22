Я строю

179 подписчиков

Съедобные и красивые виды ревеня для цветников и огорода. Как их вырастить

Съедобные и красивые виды ревеня для цветников и огорода. Как их вырастить

﻿﻿Вы уже подумали о том, что будет расти на полутенистом участке земли в саду? И посадить там ревень! Это крупное растение с красивыми листьями прекрасно сочетает в себе декоративные качества и пользу ценной огородной культуры.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх