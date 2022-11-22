Съедобные и красивые виды ревеня для цветников и огорода. Как их вырастить

Вы уже подумали о том, что будет расти на полутенистом участке земли в саду? И посадить там ревень! Это крупное растение с красивыми листьями прекрасно сочетает в себе декоративные качества и пользу ценной огородной культуры.
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