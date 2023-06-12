Русская весна

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Уникальные кадры: «Ланцет» пробил насквозь бронеавтомобиль спецназа США (ВИДЕО)

Уникальные кадры: «Ланцет» пробил насквозь бронеавтомобиль спецназа США (ВИДЕО)

Уникальные кадры: дрон-камикадзе «Ланцет» пробил насквозь бронеавтомобиль спецназа США при отражении наступления ВСУ.

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