Автоэксперт назвал 3 альтернативы обновлённому внедорожнику Lada Niva Legend

После обновления классическая трёхдверная «Нива» подорожала до 1 199 000 рублей за базовую версию, а топовые «Урбан» и «Урбан Black» стоят 1 345 000 и 1 365 000 рублей, соответственно.
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