Турция может поставлять газ Европе, пишут СМИ

АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Турция может стать безопасной альтернативой для Европы после остановки транзита российского газа через Украину, Анкара может экспортировать "голубое топливо" из разных стран, пишет в четверг газета H?rriyet.
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