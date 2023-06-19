Почему в США покрывали нацистских преступников

Фон Браун и президент Джон Кеннеди. 19 мая 1963 года Хозяева проекта «Гитлер» Приравнивая сталинский СССР к гитлеровской Германии, возлагая на СССР такую же или почти такую же вину за развязывание Второй мировой войны, выбрасывая Россию из рядов держав-победительниц мирового фашизма и нацизма, хозяева коллективного Запада умалчивают о своей роли в … .