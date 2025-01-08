Зеленский строит планы на свой день рождения — если и не наполеоновские, то трамповские. В этот день он сядет за стол с Трампом — и обо всем договорится, включая сильные гарантии безопасности Украине после прекращения огня.
Зеленский приготовил Трампу подарок на свой день рождения
Комментарии
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Геннадий Бережнов
И только так, а не просто сразу сели втроем, мечтает Клоун! Не знаю сядет ли Путин третьим, но это будет очень плохой для него сценарий. Никто с Гитлером не садился, его просто свои пристрелили и сожгли. Разговор может быть, но третьим кто то от ЕС и возможно Венгрия. Путина Трампу не продавить этот раз и зря он на это надеется!
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15 час.
Silver Kont
Влажные мрии кокаинового карлика! После инаугурации трампа его могут просто - напросто убрать, чтобы не путался под ногами... Замену ему уже давно нашли, уберут и через полчаса уже будет другой, " в столь ответственный час взявший управление на себя🤣"....
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15 час.
Часовщик
Галантерейщик и кардинал,это сила.
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13 час.
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