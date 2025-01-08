Зеленский приготовил Трампу подарок на свой день рождения

Геннадий Бережнов

И только так, а не просто сразу сели втроем, мечтает Клоун! Не знаю сядет ли Путин третьим, но это будет очень плохой для него сценарий. Никто с Гитлером не садился, его просто свои пристрелили и сожгли. Разговор может быть, но третьим кто то от ЕС и возможно Венгрия. Путина Трампу не продавить этот раз и зря он на это надеется!