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Добрый Мир

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В регионах России закрывают заведения, где устраивают ЛГБТ-вечеринки

В регионах России закрывают заведения, где устраивают ЛГБТ-вечеринки

Несмотря на то что закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) был принят еще в конце 2022 года, то в одном, то в другом регионе происходят сомнительные вечеринки.

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Комментарии
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Лев Добрый
Всех этих мерзавцев на родину ЛГБТ, пусть там шикуют!🤠😜👈👍
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9 час.

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