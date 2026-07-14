Песков: санкции ЕС не помешают работе и развитию мессенджера «Макс» Вчера в министерства иностранных дел сразу нескольких стран Евросоюза почти одновременно б.
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Песков: санкции ЕС не помешают работе и развитию мессенджера «Макс» Вчера в министерства иностранных дел сразу нескольких стран Евросоюза почти одновременно б.
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