"Если всю мебель не побьём, то дверь точно вынесем": к чему готовиться Украине и Западу - Гаспарян

© коллаж Украина.Ру Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели - Потери ВСУ: насколько заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших украинских военнослужащих соответствуют действительности и как оно повлияло на настроения в украинских войсках и в обществе; - Заявления главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО должно предотвратить выход боевых действий за пределы Украины и о том, что "главная задача для Украины сейчас состоит в том, чтобы сохраниться как независимое государство, а не вступить в НАТО": о чём свидетельствуют такие сигналы? - Нападки украинского режима на Православную церковь; - Какой будет зима для украинцев и как развернутся боевые действия в зимний период? - Бундестаг признал голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, а в МИД Франции объявили о создании трибунала, на котором хотят судить Россию "за преступления, совершённые на Украине": как это поможет Украине в СВО и как на такие действия реагировать России? - Верховная Рада одобрила обращение в Организацию объединенных наций по исключению России из ООН.