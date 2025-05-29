Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Костоглод
    Остопиздел этот нескончаемый трёп без решительных действий. Получаем и позор и войну.Атаки на Москву: ...
  • Надежда Rudi
    Зачем он на в России? Еще и лечить его собрались! Пусть бы у себя на родине и лечится!СОБР быстро вычис...
  • Ирина Черных
    Вы правы. Что-то непотребное завозят к нам в Россию местные чинуши, - пора уже с этим беспредельным хамством разобрат...СОБР быстро вычис...

Запрет Украине на пуски ракет по российской территории был тайно отменён еще несколько месяцев назад при Байдене

Запрет Украине на пуски ракет по российской территории был тайно отменён еще несколько месяцев назад при Байдене

  Запрет Запада на удары ВСУ дальнобойными ракетами по российской территории был тайно снят в ноябре прошлого года, пишет британское издание The Mirror.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх