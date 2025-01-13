В России предложили ввести ограничения на продажу фастфуда детям

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился в Госдуму, Совет Федерации и Министерство здравоохранения РФ с предложением рассмотреть возможность ведения запрета на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет.