В России предложили ввести ограничения на продажу фастфуда детям

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился в Госдуму, Совет Федерации и Министерство здравоохранения РФ с предложением рассмотреть возможность ведения запрета на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет.
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