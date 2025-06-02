В МИД России рассказали, какой реакции ждут от Киева на переговорах

Российские власти рассчитывают, что Киев в ходе второго раунда переговоров, которые пройдут в Стамбуле, серьёзно отнесётся к предложениям Москвы и условиям возможного прекращения огня, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии