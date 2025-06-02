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Аргументы и Факты

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В МИД России рассказали, какой реакции ждут от Киева на переговорах

В МИД России рассказали, какой реакции ждут от Киева на переговорах

Российские власти рассчитывают, что Киев в ходе второго раунда переговоров, которые пройдут в Стамбуле, серьёзно отнесётся к предложениям Москвы и условиям возможного прекращения огня, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Тупые дебилы, что ли..   .НИКАКОЙ ОЖИДАЕМОЙ РЕАКЦИИ ОТ КИЕВА И  ЖДАТЬ НЕЧЕГО!!   ПЕРЕВООРУЖАТСЯ и начнется &quot;Донецк-2-3-4-5-6-...&quot; и т.д.
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