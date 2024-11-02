Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Остров Месяцева в 2021 году / © Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова, автор: Александра Барымова Остров Месяцева, который представлял собой ледяное образование, просто растаял в результате глобального потепления.
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