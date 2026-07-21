"Россети Новосибирск" восстановили свет в трех районах города

Бригады "Россети Новосибирск" оперативно восстановили электроснабжение в Центральном, Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска после техногенного сбоя, оставившего более 80 домов и одну арену без света.
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