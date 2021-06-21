Россия — Дания 21.06.2021, Евро-2020: результаты матча

Россия – Дания 1:4 (0:1, 1:3) Дата проведения 21 июня, 22:00, «Паркен», Копенгаген Судья — Клеман Тюрпен Голы: 0:1 – 38’ Дамсгор, 0:2 – 59’ Поульсен, 1:2 – 70’ Дзюба (пенальти), 1:3 – 79’ Кристенсен, 1:4 – 82’ Мэле Предупреждения: Кудряшов (28), Дилэйни (57), Дивеев (75) Решающий 3-го тура в группе «B» Евро-2020 между сборными команд России и Дании за выход в плей-офф завершился разгромом Сборной России, которая бесславно вылетела из турнира, заняв 4-ое место, датчане выходят в плей-офф со 2-ой позиции.