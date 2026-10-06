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Сборная России не выиграла впервые за пять матчей – 3:3 с Нигерией. Было четыре победы подряд с общим счетом 14:0

Сборная России продлила серию матчей без поражений. Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной  Нигерии со счетом 3:3 в BETBOOM матче.

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