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Закон и Порядок

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  • alik3456 Джексон
    Так с 90-х такая хрень идёт... Раньше на запад и в америку детей продавали , теперь мигрантам начали... Не страна ,а ..."Сиротопром" выше...
  • Валерий Кривошеев
    Ещё таджиков из Чукотки выгнать, Вот тогда заживём! И пенсионный возраст сам собой вернётся и зарплаты сразу вырастут..."Гость, попирающи...
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Прокремлёвские улитки вмешались в выборы в Европарламент

Прокремлёвские улитки вмешались в выборы в Европарламент

«Бюллетени пришлись по вкусу антверпенским улиткам», передаёт бельгийский vrt news. Нет сомнений, что за происходящим стоит Россия - Путин использует улиток как способ вмешательства в выборы в Европарламент.

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