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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» хочет подписать Киммиха бесплатно через год. Семье хавбека комфортно в Мюнхене

Таково пожелание нового главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика. При этом семье Киммиха – жене и 4 детям – очень комфортно в Мюнхене, где они построили новый дом.

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