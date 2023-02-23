Минобороны сообщило о готовности украинских войск инсценировать наступление ВС РФ из Приднестровья

Российская разведка получила информацию о том, что Киев готовит очередную провокацию. По данным Министерства обороны, киевский режим готовится к проведению операции, как принято говорить – под чужим флагом.
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