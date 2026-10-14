Российский госархив кинофотофонодокументов в Красногорске отметил вековой юбилей

В Красногорске отметили вековой юбилей Российского государственного архива кинофотофонодокументов. В мероприятии приняли участие полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, глава Росархива Андрей Артизов и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, рассказали в пресс-службе областного парламента.
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