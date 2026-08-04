Главная улица Омска до 1920 года называлась Любинским проспектом. Своё название она получила в честь жены первого генерал-губернатора Сибири.
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Главная улица Омска до 1920 года называлась Любинским проспектом. Своё название она получила в честь жены первого генерал-губернатора Сибири.
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