⚡Оранжевый уровень опасности продлили в Волгоградской области. Предупреждение актуально до 24 июня. ☔☔☔ Гидрометцентр предвещает в эти выходные сразу 5 опасных погодных явлений.
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⚡Оранжевый уровень опасности продлили в Волгоградской области. Предупреждение актуально до 24 июня. ☔☔☔ Гидрометцентр предвещает в эти выходные сразу 5 опасных погодных явлений.