В Севастополе 64-летний житель Крыма попытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции, чтобы поставить на учёт иномарку, переоборудованную из грузового фургона в пассажирский.
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